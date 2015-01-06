Страничка на HTML5

HTML-версткаЗавершен17 заявок355 просмотров
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Нужно сверстать страничку на HTML5 сегодня:

http://download.alesko.eu/LPS.jpg

Небольшая анимация (последовательное появления картинки и блоков текстов)

Пишите сразу цену

HTML
9 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Все в срок оперативно сделано, рекомендую!
Приятно иметь дело.
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