Страничка на HTML5

Нужно элементы бордового цвета сделать синими (http://systematica-com-ua.1gb.ua/). И все.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать страничку на HTML5 сегодня:
http://download.alesko.eu/LPS.jpg
Небольшая анимация (последовательное появления картинки и блоков текстов)
Пишите сразу цену
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