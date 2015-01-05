Сверстать страницу

HTML-версткаЗавершен30 заявок443 просмотра
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Нужно сделать верстку одной страницы на HTML + CSS. Максимально чистую.

Сейчас данная верстка существует в адаптированном для drupal виде. Пример можно увидеть здесь: http://uaz4x4club.ru/stati

(Если надо - могу выслать исполнителю шаблон, использующийся на данном сайте)

Так же прилагаю в архиве "кривую" реализацию данной задачи. Нужно оптимизировать верстку из архива или сверстать "с нуля", без привязки к каким-либо CMS. Нужна просто страница HTML, файл стилей и папка с изображениями.

9 лет назад
kiberus
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
psixodyb
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов(-2)
9 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа. Сделана в срок. Верстка - отличная. Рекомендую!
Прекрасный работодатель
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