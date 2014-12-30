Верстка шаблона DLE

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка83 просмотра
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Верстка шаблона для сайта liveedu.ru на DLE.

1. Шаблон должен быть адаптивный (РС + смартфоны + планшеты)

2. За основу думается брать стандартный шаблон DLE (со слайдером, т.е. чтобы в папку накидать разных картинок и они будут меняться с интервалом).

3. Интеграция с соц. сетями. Точнее эта интеграция уже присутствует в DLE 10,3 — нужно просто правильно подключить.

3.1 Как следствие вход как по логину/паролю, так и по профилю соц. сети.

3.2 Комментарии, поделиться — стандартный набор приблуд от соц. сетей.

4. Реализация автоматической обрезки новостей

5. Обозначение категорий картинками при выводе новостей

9 лет назад
covcheg
Вадим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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