Верстка шаблона DLE

Верстка шаблона для сайта liveedu.ru на DLE.

1. Шаблон должен быть адаптивный (РС + смартфоны + планшеты)

2. За основу думается брать стандартный шаблон DLE (со слайдером, т.е. чтобы в папку накидать разных картинок и они будут меняться с интервалом).

3. Интеграция с соц. сетями. Точнее эта интеграция уже присутствует в DLE 10,3 — нужно просто правильно подключить.

3.1 Как следствие вход как по логину/паролю, так и по профилю соц. сети.

3.2 Комментарии, поделиться — стандартный набор приблуд от соц. сетей.

4. Реализация автоматической обрезки новостей

5. Обозначение категорий картинками при выводе новостей