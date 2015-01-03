Верстка мейла

Нужно нарисовать и сверстать адаптивной версткой. Сайт поиск в базе авто-запчастей. Пожелания по дизайну. Главная https://www.google.com Вверху слева логотип DP, справа регистрация, авторизация и восстановить доступ.. В центре поле для поиска, над полем ввода надпись "DOMPARTS.NET" Под поиском кнопка Реклама и ...
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нужно сделать 3 маила
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