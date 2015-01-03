Качественная сложная верстка

HTML-версткаЗакрыт5 заявок279 просмотров
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Необходима верстка страниц с применением технологий:

- html 5

-css 3

-ajax

-java scripts, jquery

ТЗ и материал можете скачать по ссылке:

https://www.dropbox.com/sh/b0s5it16in37lme/AADa-_o_v41N0txmBv6URW-Pa?dl=0

В ответ на проект обязательно писать следующее

ИНАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ:

- цена, за которую готовы взяться

- время, которое потребуется для этой работы

- привести примеры своих наиболее больших проектов

- написать страну проживания

Сумма не больше 10 тыс бюджет, и только СБР!!!

9 лет назад
volkdown
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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