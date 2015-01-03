Качественная сложная верстка

Нужно нарисовать и сверстать адаптивной версткой. Сайт поиск в базе авто-запчастей. Пожелания по дизайну. Главная https://www.google.com Вверху слева логотип DP, справа регистрация, авторизация и восстановить доступ.. В центре поле для поиска, над полем ввода надпись "DOMPARTS.NET" Под поиском кнопка Реклама и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка страниц с применением технологий:
- html 5
-css 3
-ajax
-java scripts, jquery
ТЗ и материал можете скачать по ссылке:
https://www.dropbox.com/sh/b0s5it16in37lme/AADa-_o_v41N0txmBv6URW-Pa?dl=0
В ответ на проект обязательно писать следующее
ИНАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ:
- цена, за которую готовы взяться
- время, которое потребуется для этой работы
- привести примеры своих наиболее больших проектов
- написать страну проживания
Сумма не больше 10 тыс бюджет, и только СБР!!!
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