Доведение сайта до ума.

Название сайта www.eco-print.kz

1. В названии вкладки сайта убрать надпись «Архивы»

2. Изменить данные о режиме работы и цене заправки.

3. Поправить верхний блок относительно блоков ниже, нужно немного выровнять.

4. Установить другой логотип сайта, изменить контактные данные в шапке сайта.

5. Привязать к сайту гугл-аналитику, для отслеживания посещаемости страниц, и времени нахождения посетителя на каждой странице.

6. Модернизировать поиск, чтобы он был максимально гибким и помогал клиентам, (как здесь http://nanozapravka.copygroup.ru/), т.е. достаточно начать вписывать цифры или буквы как поиск сам выдает кучу вариантов.

7. Нужно сделать уведомление о заказе товара либо на сотку и на почту, либо только на почту в зависимости от стоимости сервиса.

8. Исправить в общем каталоге, при нажатии на увеличение количества товара, робот не последовательно его добавляет 1-4-7-10, вместо 1-2-3-4.

9. Исправить съезжание текста и количества товара, при добавлении нового товара.

10. После поиска товара, открывается невнятная страница с этим товаром, в которой не активны: выбор количества товара и кнопка добавить в корзину. Также очень сложно на этой странице сориентироваться, нет шапки, и других указателей.

11. Исправить кривое отображение текста на странице товара, в блоке «похожие товары».

12. После просмотра определённого товара в каталоге и его последующего закрытия, съезжают опции каталога. Исправить.

13. После просмотра товара на второй странице каталога, пропадает блок с описанием товара внутри.

14. Ускорить работу раздела «Заправка картриджей» (сейчас каждый товар открывается по 4-5 секунд)

15. Создать резервную копию сайта с возможностью бекапа.