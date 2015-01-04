Доведение сайта до ума.

Необходимо качественно сверстать 4 страницы сайта. Отдельные блоки — шапка с меню, правый блок и подвал — вынести с использованим функции INCLUDE. Превью страниц — во вложении. Основные требования: 1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с ...
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Название сайта www.eco-print.kz
1. В названии вкладки сайта убрать надпись «Архивы»
2. Изменить данные о режиме работы и цене заправки.
3. Поправить верхний блок относительно блоков ниже, нужно немного выровнять.
4. Установить другой логотип сайта, изменить контактные данные в шапке сайта.
5. Привязать к сайту гугл-аналитику, для отслеживания посещаемости страниц, и времени нахождения посетителя на каждой странице.
6. Модернизировать поиск, чтобы он был максимально гибким и помогал клиентам, (как здесь http://nanozapravka.copygroup.ru/), т.е. достаточно начать вписывать цифры или буквы как поиск сам выдает кучу вариантов.
7. Нужно сделать уведомление о заказе товара либо на сотку и на почту, либо только на почту в зависимости от стоимости сервиса.
8. Исправить в общем каталоге, при нажатии на увеличение количества товара, робот не последовательно его добавляет 1-4-7-10, вместо 1-2-3-4.
9. Исправить съезжание текста и количества товара, при добавлении нового товара.
10. После поиска товара, открывается невнятная страница с этим товаром, в которой не активны: выбор количества товара и кнопка добавить в корзину. Также очень сложно на этой странице сориентироваться, нет шапки, и других указателей.
11. Исправить кривое отображение текста на странице товара, в блоке «похожие товары».
12. После просмотра определённого товара в каталоге и его последующего закрытия, съезжают опции каталога. Исправить.
13. После просмотра товара на второй странице каталога, пропадает блок с описанием товара внутри.
14. Ускорить работу раздела «Заправка картриджей» (сейчас каждый товар открывается по 4-5 секунд)
15. Создать резервную копию сайта с возможностью бекапа.
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