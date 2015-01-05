Верстка одностраничника

Название сайта www.eco-print.kz 1. В названии вкладки сайта убрать надпись «Архивы» 2. Изменить данные о режиме работы и цене заправки. 3. Поправить верхний блок относительно блоков ниже, нужно немного выровнять. 4. Установить другой логотип сайта, изменить контактные данные в шапке сайта. 5. Привязать к сайту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт НЕ на вордпресс! Должен корректно открываться во всех браузерах и планшетах и телефонах.
В админке, понятный нормальному человеку интерфейс в котором можно править всю информацию на сайте НЕ ЧЕРЕЗ ХТМЛ КОДЫ СТРАНИЦ,А ЧЕРЕЗ ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР В АДМИНКЕ. БЕЗ ЗАМОРОЧЕК!
Работа не считается выполненной если не выполнен хотя бы 1 пункт ТЗ!
Я ищу другого исполнителя если не соблюдены сроки выполнения работ!
1. Должен быть установлен фавикон (и чтобы его видел яндекс на поиске)
2. Верхнее меню должно быть закреплено (как тут http://glove-sensor.ru/)
3. При нажатии на кнопку «Заказать звонок» выходит форма с двумя полями – ИМЯ-ТЕЛЕФОН- и кнопкой –ОТПРАВИТЬ. После нажатия на кнопку отправить, пользователю показывается надпись крупными буквами – ВАШ ЗАПРОС ПРИНЯТ. МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. При нажатии на любом месте экрана форма «Заказать звонок» исчезает.
4. Лид форма (форма экспресс заявки) ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
-выпадающее окно с моделями наушников
Они должны быть расположены в таком порядке:
HV-800
BH-23
BLUEDIO-N2
MP3 SPORT
SV003637
YE-106
Очки наушники
(в админке должен быть простои и понятный интерфейс в котором можно менять модели которые будут отображаться в лид форме и возможность менять их расположение в выпадающем списке в лид форме)
-поле «ВВЕДИТЕ ВАШЕ ИМЯ»
-поле «ВВЕДИТЕ ВАШ НОМЕР»
После нажатия на кнопку «ОТПРАВИТЬ» клиент видит надпись большими буквами : ВАШ ЗАПРОС ПРИНЯТ. МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
Данные введенные заказчиком приходят на почту [email protected] (в админке должна быть возможность быстро поменять почту на другую)
В таком формате : Тема письма: Экспресс заявка беспроводных наушников № Х (номер присваивается автоматически при каждой заявке начиная с 1000)
Содержание письма: Пользователь отправил экспресс заявку с сайта. Свяжитесь с ним как можно скорее с помощью контактов ниже.
Имя
Телефон (в формате) +7(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ (Пример такой формы есть тут http://ten-ten.ru/ при нажатии на кнопку ЗАКАЗАТЬ выходит форма ) при вводе номера телефона окно выглядит так наша форма должна быть такой же (в плане номера телефона и полей, значки ввиде трубки и профиля человека тоже должны быть )
Модель наушников
Шрифт в поступившем письме с контактами заказчика должен быть 18-й жирный.
5. Во фразе (на 1-м и на 7-м экранах): До 15 декабря действует акция…. 15 декабря должно меняться автоматически ежедневно по московскому времени в 24 часа на следующее число. (то есть, если сегодня 18 декабря, то у нас надпись «АКЦИЯ до 19 декабря», если сегодня 23 марта, то у нас «акция до 24 марта» и т.д.Как только наступает следующее число, то и на сайте дата акции меняется на + 1 день. До конца акции всегда 1 день)
6. Скрипт для установки таймера на 1-м и 7-м экранах в файле «Скрипт Таймера Акции.txt»
У таймера есть функция: если клиент не купил по акции (во время отсчета счетчика) то счетчик при следующем заходе переадресовывает клиента на страничку с ценой без учета скидки по акции. Поэтому должен быть основной саит, для тех кто попадает на него впервые, и 2-й куда счетчик переадресовывает человека не успевшего воспользоваться акцией. Дизаин 2-го саита
На 7-м экране «осталось 8 подарков» Количество подарков должно уменьшаться каждые 3 часа с 00-00 до 23-59 Каждые новые сутки кол-во возвращается к 8-ми и каждые 3 часа уменьшается на 1. (То есть в 00 часов 8 подарков, в 03-00 – 7 штук, 06-00 – 6 штук и т.д. )
7. Должен быть установлен Онлайн консультант (скрипт в файле «Скрипт Онлайн консультанта.txt»)
8. На 2-м экране и на 3-м картинки галереи должны открываться с затемнением фона. Закрываться должны при клике на любом месте кроме самой картинки. Перелистываться должны при клике по правой стороне картинки-вперед, а при клике по левой стороне картинки-назад. Также должны быть стрелки – вправо-влево- для пролистывания.
9. На 2-м экране при нажатии на ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(файл «2-й экран полные характеристики» в папке «Хит продаж 2 экран») затемняется фон и- открывается окно с полными характеристиками данного товара.Фон для этого открывающегося окна в папке «Шрифты и Фоны»
10. На 2-м экране 2 видео:
Ссылки на видео на 2м экране: http://youtu.be/E-Ft2i9WaCI и http://youtu.be/n5yClKutvFw
(в админке должна быть возможность легко поменять ссылки на видео)
11. 3-й экран При нажатии на маленькую картинку открывается фотогалерея с затемнением экрана. Фото для фотогалереи в папке «Фото на 3 м экране» Закрываться картинки должны при клике на любом месте кроме самой картинки. Перелистываться должны при клике по правой стороне картинки-вперед, а при клике по левой стороне картинки-назад. Также должны быть стрелки – вправо-влево- для пролистывания.
12. На 5-м экране пользователь нажимает на картинку с моделью наушников. (На картинке надпись с названием модели) BH23, Bluedio N2, HV-800, MP3 Sport, SV003736, YE-106, Очки наушники (фото в папке- Фото на 5-м экране)и область с характеристиками отображает именно характеристики данной модели . То есть, чел. Нажал на картинку, например, с моделью MP3 Sport и на 5-м экране отобразились характеристики (спецификация) модели MP3 Sport, если он тутже нажмет на картинку с надписью YE-106, то характеристики поменяются на характеристики YE-106. Все характеристики моделей в папке «Характеристики на 5 экране» Фон который должен быть в окне где отображаются характеристики будет в папке «Шрифты и Фоны»
13. На 5-м экране отображаются цвета моделей в наличии, нужно, чтобы в админке был простои модуль чтобы можно было добавлять цвета моделей или убирать с саита.
14. На 6-м экране фраза «Посмотеть весь список» ведет на страницу в отдельном окне http://www.tvoykurier.ru/pvz/
15. На 7-м экране при нажатии на надпись – ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ IGLOVE – ОТКРЫВАЕТСЯ сайт в новом окне. http://glove-sensor.ru/
16. На 7-м экране при нажатии на кнопку заказать, открывается форма заказа. (открываться должна как тут http://ten-ten.ru/ также должен затемняться экран и выходить наша форма заказа)
17. Видеообзоры на 9-м экране :
Ссылки на видеообзоры на Ютубе:
18. Карта на 10 м экране: http://maps.yandex.ru/?text=Россия%2C%20Москва%2C%20Петровский%20бульвар%2C%2012с2&sll=37.618237%2C55.767291&ll=37.618237%2C55.767291&spn=0.005504%2C0.001700&z=18&l=map
19. Должна быть установлена Метрика. Код Метрики в файле «Код метрики.txt» (но её не должно быть видно на сайте)
20. Должна быть возможность корректно проводить SEO оптимизацию
21. Указать ID блоков (необходимы для рекламы в Яндекс директе)
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