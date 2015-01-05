Название сайта www.eco-print.kz 1. В названии вкладки сайта убрать надпись «Архивы» 2. Изменить данные о режиме работы и цене заправки. 3. Поправить верхний блок относительно блоков ниже, нужно немного выровнять. 4. Установить другой логотип сайта, изменить контактные данные в шапке сайта. 5. Привязать к сайту ...
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Добрый день,нужна качественная верстка
22 страницы
аванса нет, выплата после показа работы
оставляйте свой скайпы
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