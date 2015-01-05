Доработки по сайту

Здравствуйте.

Нужен веб мастер с опытом Joomla и JoomShopping для дополнений на сайте согласно ТЗ.

Требования к кандидату:

1. Опыт работы

2. Положительная история

3. Порядочность

4. Хорошая обратная связь

5. Исполнительность

6. Инициативность

Очень хочется найти человека, который перед исполнением пунктов ТЗ будет думать о том, что он делает и как минимум сообщит, если изменения вызовут негативные последствия.

Очень хочется найти веб мастера для долгосрочного сотрудничества по этому и иным интернет проектам.

Увидел, дизайн "Лэндинга", все здорово поменялось, потому проект закрываю. Сори.