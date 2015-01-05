Доработки по сайту

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! С прошедшим вас Новым Годом и с наступающим Рождеством!) Необходимо сделать верстку лендинга в соответствии с прикрепленным техническим заданием. От исполнителя хочу получить качественно выполненную работу за приемлемые деньги Что могу предложить со своей ...
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Здравствуйте.
Нужен веб мастер с опытом Joomla и JoomShopping для дополнений на сайте согласно ТЗ.
Требования к кандидату:
1. Опыт работы
2. Положительная история
3. Порядочность
4. Хорошая обратная связь
5. Исполнительность
6. Инициативность
Очень хочется найти человека, который перед исполнением пунктов ТЗ будет думать о том, что он делает и как минимум сообщит, если изменения вызовут негативные последствия.
Очень хочется найти веб мастера для долгосрочного сотрудничества по этому и иным интернет проектам.
Увидел, дизайн "Лэндинга", все здорово поменялось, потому проект закрываю. Сори.
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