Сделать доработки по сайту на joomla

Необходимо скопировать верстку сайта с Wix. Все разделить на максимальное количество блоков. Объем работы порядка 8-10 страниц. Ссылку кину в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать доработки по действующему сайту на joomla 2.5.
Все инструкции в приложении.
Если будут вопросы пишите все обсудим.
Интересует срок выполнения и стоимость работы.
Если все устроит, возможно постоянное сотрудничество, потому как ещё много чего нужно будет сделать.
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