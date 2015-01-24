Сделать доработки по сайту на joomla

HTML-версткаЗавершен5 заявок272 просмотра
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Нужно сделать доработки по действующему сайту на joomla 2.5.

Все инструкции в приложении.

Если будут вопросы пишите все обсудим.

Интересует срок выполнения и стоимость работы.

Если все устроит, возможно постоянное сотрудничество, потому как ещё много чего нужно будет сделать.

Joomla
9 лет назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
inconver
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
9 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за хорошо выполненное задания. В начале все шло не так гладко, как хотелось бы, но затем Александр все замечания учел и сделал все согласно требованиям ТЗ. Хороший исполнитель который умеет слушать и всегда на связи. Рекомендую всем!
Спасибо за сотрудничество) Самое главное, что легко нашли общий язык и вопросов с оплатой нет. С таким клиентом приятно работать.
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