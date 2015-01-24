Сделать доработки по сайту на joomla

Спасибо за хорошо выполненное задания. В начале все шло не так гладко, как хотелось бы, но затем Александр все замечания учел и сделал все согласно требованиям ТЗ. Хороший исполнитель который умеет слушать и всегда на связи. Рекомендую всем!