Скопировать верстку сайта с Wix

Сайт НЕ на вордпресс! Должен корректно открываться во всех браузерах и планшетах и телефонах. В админке, понятный нормальному человеку интерфейс в котором можно править всю информацию на сайте НЕ ЧЕРЕЗ ХТМЛ КОДЫ СТРАНИЦ,А ЧЕРЕЗ ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР ...