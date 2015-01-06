Есть работающий сайт. Для него нужно обновить шаблоны главной и внутренней страницы. Макеты готовы в psd. Требуется качественная верстка.

Система управления - HostCms. В освоении не сложная, но требующая некоторых знаний.

Картинки главной и внутренней страницы по ссылке. Там же адрес сайта.

https://files.webmoney.ru/files/GxjYqGTa

Оплата по факту готовой работы, 2'000 р. на WM рублями, без привязки к курсу $.

Срок - до завтрашнего вечера.

ВАЖНО! У вас должно быть свободное время сегодня и завтра, и нет никаких срочных других заказов. Я выбираю вас исполнителем - вы сразу приступаете к работе. Делаете - я оплачивая сразу.

Просьба быть на связи до 15:00 по МСК. До этого времени я определюсь с исполнителем.