Обновить шаблоны

$35
HTML-версткаЗакрыт6 заявок286 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть работающий сайт. Для него нужно обновить шаблоны главной и внутренней страницы. Макеты готовы в psd. Требуется качественная верстка.

Система управления - HostCms. В освоении не сложная, но требующая некоторых знаний.

Картинки главной и внутренней страницы по ссылке. Там же адрес сайта.

https://files.webmoney.ru/files/GxjYqGTa

Оплата по факту готовой работы, 2'000 р. на WM рублями, без привязки к курсу $.

Срок - до завтрашнего вечера.

ВАЖНО! У вас должно быть свободное время сегодня и завтра, и нет никаких срочных других заказов. Я выбираю вас исполнителем - вы сразу приступаете к работе. Делаете - я оплачивая сразу.

Просьба быть на связи до 15:00 по МСК. До этого времени я определюсь с исполнителем.

9 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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