Верстка лендинга под ключ

HTML-версткаЗакрыт26 заявок297 просмотров
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Нужна верстка + отправку форм на почту для 4-х лендингов. Шаблон у всех лендингов один. Отличия минимальны.

Вот примеры трех из них, четвертый - аналогичный.

https://yadi.sk/mail/?hash=IVnhYm3qc8E/fbFHzjWB2N5C5lH1O20XmTmgxZ71l5c%3D

https://yadi.sk/mail/?hash=AhXWEXFZB2yJLKiXB%2BUvMdDeXWeIgKYCaRMbU414GJM%3D

https://yadi.sk/mail/?hash=erHP1LJEW0VjoU7ssZ7pJSDp3Jx%2Bqio5J9IMsGOVoAY%3D

Оплата в рублях.

В предложениях указывайте сроки и цену.

9 лет назад
Yuriy_Sh
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
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