Верстка лендинга под ключ

Есть работающий сайт. Для него нужно обновить шаблоны главной и внутренней страницы. Макеты готовы в psd. Требуется качественная верстка. Система управления - HostCms. В освоении не сложная, но требующая некоторых знаний. Картинки главной и внутренней страницы по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка + отправку форм на почту для 4-х лендингов. Шаблон у всех лендингов один. Отличия минимальны.
Вот примеры трех из них, четвертый - аналогичный.
https://yadi.sk/mail/?hash=IVnhYm3qc8E/fbFHzjWB2N5C5lH1O20XmTmgxZ71l5c%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=AhXWEXFZB2yJLKiXB%2BUvMdDeXWeIgKYCaRMbU414GJM%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=erHP1LJEW0VjoU7ssZ7pJSDp3Jx%2Bqio5J9IMsGOVoAY%3D
Оплата в рублях.
В предложениях указывайте сроки и цену.
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