Есть работающий сайт. Для него нужно обновить шаблоны главной и внутренней страницы. Макеты готовы в psd. Требуется качественная верстка. Система управления - HostCms. В освоении не сложная, но требующая некоторых знаний. Картинки главной и внутренней страницы по ...
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Сверстать лендинг из PSD, работаю только по той цене что предложил сам, кто хочет дороже можете не отвечать...
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