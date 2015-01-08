Кросбраузерная верстка сайта на базе лендинга

HTML-версткаЗакрыт26 заявок290 просмотров
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Нужно сверстать сайт, на основе одностраничного лендинга.

Должен быть адаптивный и кросбраузерный.

Обязательно качественные работы и НЕ агенства.

Верстка сайта
9 лет назад
wzorcam
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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