Сверстать из pdf

Сайт слетел с домена за неуплату в свое время. У меня есть он в файлах, его копия. Хотелось бы восстановить, на домен и хостинг. Сайт уже был на платформе, не знаю нужно ли будет ее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть макеты в PDF, необходимо их сверстать, макеты не сложные.
Верстка должна быть валидной, HTML5, CSS3, IE9+ - будем проверять.
Указывайте цену за 1 страницу, и портфолио - без этого заявки рассматриваться не будут.
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