Адаптация шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок117 просмотров

Необходимо адаптировать готовый html шаблон под WP.

Подробности в личке.

HTMLWordPress
12 лет назад
glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Терпеливый и аккуратный исполнитель - настоятельно рекомендую!
Приятно было поработать с Константином. Рекомендую как заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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