сайт iosjailbreak.ru требуется внести изменения в шаблон, а именно: сделать так, чтобы шапка не тащилась вслед за экраном Предпочтение отдаем тем, кто будет готов взяться за меньшие деньги. ...
Правка html-сайта
скачал html сайт, но не могу сделать так, что бы заработал аякс, хотя все скрипты установлены. знающих людей прошу откликнуться. работы на 5 минут.
ссылку на сайт скину в ЛС.
в заявке пишите примерную цену и срок
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