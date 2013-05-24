Необходима верстка PSD макета в HTML под WordPress. Требования: Кроссбраузерность Бестабличная div вёрстка HTML 4 CSS 2 По стандарту W3C Выпадающее меню CSS Слайдер на ...
Правка в шаблоне WordPress
сайт iosjailbreak.ru
требуется внести изменения в шаблон, а именно:
сделать так, чтобы шапка не тащилась вслед за экраном
Предпочтение отдаем тем, кто будет готов взяться за меньшие деньги.
Оплата по WMR
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