Правка в шаблоне WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок264 просмотра

сайт iosjailbreak.ru

требуется внести изменения в шаблон, а именно:

сделать так, чтобы шапка не тащилась вслед за экраном

Предпочтение отдаем тем, кто будет готов взяться за меньшие деньги.

Оплата по WMR

WordPress
12 лет назад
x666x
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

CoolHeart
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Моментальная, быстрая работа. Отлично!
Четкое задание и быстрая оплата, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

CoolHeart
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переверстать сайт под респонсив

    $100

    Имеющуюся верстку надо переверстать, чтобы можно было просматривать на мобильных устройствах (воспользовавшись методикой "Media queries"). Сайт верстку которого надо переверстать: userezhi.ru.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка по PSD на cms NopCommerce

    $500

    Требуется натянуть дизайн на cms на NopComerce, сайт ковры.рф - часть верстки уже сделано, некоторые страницы, оверлеи не реализованы. Прозьба указывать сроки и ориентировачную стоимость.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простая правка стилей

    $10

    www.peterplast.ru нужно, чтобы пространство между двумя картинками(верх "полотна" и низ) заполнялось заданной картинкой и получался целостный фон.Высота текста произвольная, картинка будет растягиваться

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Дело вот в чём, мой верстальщик загружен, а проект через 2 недели нужно сдать. Вёрстка требуется качественная (валидная) Срок - 2 недели Кто заинтересован, пишите в приват ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать стили на сайте и исправить конфликт JS

    $50

    Добрый день. на сайте http://deco.classifiedwise.com/ нужно исправить стили чтобы они были как на сайте http://www.sanderson-uk.com/ это касается и меню и карточки товара. И проблема с модулями слайдеров - они не работают из-за ...

    JavaScriptJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад