Страница нужна чем быстрее тем лучше. Горим) Пишите цену и время окончания работы. Исходник вышлю на почту.
Небольшие доработки по верстке
Добрый день!
Нужно отверстать одну таблицу согласно макету, поправить пару поехавших элементов.
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