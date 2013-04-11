www.peterplast.ru нужно, чтобы пространство между двумя картинками(верх "полотна" и низ) заполнялось заданной картинкой и получался целостный фон.Высота текста произвольная, картинка будет растягиваться
Переверстать сайт под респонсив
Имеющуюся верстку надо переверстать, чтобы можно было просматривать на мобильных устройствах (воспользовавшись методикой "Media queries"). Сайт верстку которого надо переверстать: userezhi.ru.
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