Верстка по PSD на cms NopCommerce

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки149 просмотров

Требуется натянуть дизайн на cms на NopComerce, сайт ковры.рф - часть верстки уже сделано, некоторые страницы, оверлеи не реализованы.

Прозьба указывать сроки и ориентировачную стоимость.

12 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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