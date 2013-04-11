Верстка сайта на ModX revolution

Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution.

Дизайн готов.

1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и выше.

2.Верстка - статическая по ценру, ширина 1024 оптимизирована под 1000. Рекомендуемая минимальная разрешение монитора 1024 на 768.

4.Язык сайта - русский;

Перечень модулей и сервисов которые необходимо реализовать:

1. Динамическое меню - с двух уровней;

2. Форма обратной связи;

3. Установка баннеров на главной странице, с возможностью их удобного редактирования в админ-панеле.

5. Лайки на социальные сети внизу каждой страницы.

6. Фото- и видеогалерея

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки выполнения работы