сайт iosjailbreak.ru требуется внести изменения в шаблон, а именно: сделать так, чтобы шапка не тащилась вслед за экраном Предпочтение отдаем тем, кто будет готов взяться за меньшие деньги. ...
Верстка макета главной страницы сайта
Требуется блочная кроссбраузерная верстка по стандартам.
CSS+HTML
Фиксированная ширина. Листалка на jQuery
Заявки фрилансеров
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