Сверстать макет сайта-визитки и натянуть на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка100 просмотров

Сверстать макет сайта-визитки и натянуть на CMS Joomla

Joomla
12 лет назад
m_korchagin
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Работа выполнена на отлично. Все требования учтены. Дмитрий приятный в общении специалист своего дела и я намерен сотрудничать с ним и в дальнейшем. Спасибо за работу.
С Максом работать только в удовольствие. Работаем и дальше по уже новым проектам. Рекомендую как отличнейшого заказчика.

Заявки фрилансеров

dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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