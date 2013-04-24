сайт iosjailbreak.ru требуется внести изменения в шаблон, а именно: сделать так, чтобы шапка не тащилась вслед за экраном Предпочтение отдаем тем, кто будет готов взяться за меньшие деньги. ...
Апгрейд сайта
Основное задание:
1. Перенести новый сайт http://astro.web-kopilka.net/ на новый хостинг.
2. Перенести со старого сайта http://www.astro.in.ua/besplatnaya-konsyltacia-astrologa.html на новый сайт форум Кунена и апгрейдить его до соответствующей версии.
3. Настроить робот тхт, апачи и т.п.
4. Обеспечить возможность редиректа старых ссылок форума на новые ссылки форума средствами сеф 404 или другим образом или сохранить старые ссылки.
5. Установка кодов отслеживания гугл, яндекс, установка метрик ремаркетинга гуглэдвордс, и др кодов отслеживания.
6. Установка бегущей строки.
7. Изменить дизайн в соответствии с макетом (см. приложение)
Мелкие доделки:
8. Не доходят письма через форму обратной связи из контактов.
9. Изменить интервалы в разделе контакты между разделами.
10. В разделе Полезное необходимо установить ссылки «все статьи», «все партнеры», в разделе Публикации «все новости - статьи», «все научные работы», в гороскопах «все гороскопы», на главной – «все новости-статьи», «все гороскопы»
11. В разделе публикации правая колонка опущено вниз, по сравнению со страницей совместимость, например.
12. В контактах в категории совместимость, профориентация и т.п. сделать ссылку на обратную форму для отправки писем на эл ящик – «нажмите для отправки сообщения». Необходимо чтобы отправка сообщения воспринималась системой, как отправлено из соответствующей категории.
13. Расстановка баннеров и счетчиков на сайте (сделать 3-4 модуля с банерами)
14. Установить фавиконку
Указывайте дату, месяц и год рождения.
Выбранный исполнитель
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