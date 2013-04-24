Апгрейд сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки167 просмотров

Основное задание:

1. Перенести новый сайт http://astro.web-kopilka.net/ на новый хостинг.

2. Перенести со старого сайта http://www.astro.in.ua/besplatnaya-konsyltacia-astrologa.html на новый сайт форум Кунена и апгрейдить его до соответствующей версии.

3. Настроить робот тхт, апачи и т.п.

4. Обеспечить возможность редиректа старых ссылок форума на новые ссылки форума средствами сеф 404 или другим образом или сохранить старые ссылки.

5. Установка кодов отслеживания гугл, яндекс, установка метрик ремаркетинга гуглэдвордс, и др кодов отслеживания.

6. Установка бегущей строки.

7. Изменить дизайн в соответствии с макетом (см. приложение)

Мелкие доделки:

8. Не доходят письма через форму обратной связи из контактов.

9. Изменить интервалы в разделе контакты между разделами.

10. В разделе Полезное необходимо установить ссылки «все статьи», «все партнеры», в разделе Публикации «все новости - статьи», «все научные работы», в гороскопах «все гороскопы», на главной – «все новости-статьи», «все гороскопы»

11. В разделе публикации правая колонка опущено вниз, по сравнению со страницей совместимость, например.

12. В контактах в категории совместимость, профориентация и т.п. сделать ссылку на обратную форму для отправки писем на эл ящик – «нажмите для отправки сообщения». Необходимо чтобы отправка сообщения воспринималась системой, как отправлено из соответствующей категории.

13. Расстановка баннеров и счетчиков на сайте (сделать 3-4 модуля с банерами)

14. Установить фавиконку

Указывайте дату, месяц и год рождения.

12 лет назад
AlekseyKotenko
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AmigoRzn
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
10 дней
Роман отлично справился с переносом и апгрейдом форума кунена - на 10 баллов. Остальные работы решили не делать. Всегда на связи, терпелив - рекомендую
Задание решили не доделывать чисто по моей вине. Заказчик терпелив и понимающий. Спасибо

Заявки фрилансеров

AmigoRzn
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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