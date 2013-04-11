сайт iosjailbreak.ru требуется внести изменения в шаблон, а именно: сделать так, чтобы шапка не тащилась вслед за экраном Предпочтение отдаем тем, кто будет готов взяться за меньшие деньги. ...
Сверстать и запустить заглушку сата
Нужно сверстать и запустить заглушку сайта, вписать метатеги и поставить код аналитики, привязать домены. Так же создать почтовый ящик. Макет прикрепил. Горизонтального скролла не должно быть до 1000 пкс. Вертикальный скролл должен работать таким образом, что бы фон оставался на месте, а двигался только контент сверху. Сроки 1 день, бюджет 25дол.
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