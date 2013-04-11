Сверстать и запустить заглушку сата

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок149 просмотров

Нужно сверстать и запустить заглушку сайта, вписать метатеги и поставить код аналитики, привязать домены. Так же создать почтовый ящик. Макет прикрепил. Горизонтального скролла не должно быть до 1000 пкс. Вертикальный скролл должен работать таким образом, что бы фон оставался на месте, а двигался только контент сверху. Сроки 1 день, бюджет 25дол.

12 лет назад
fotofeel
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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