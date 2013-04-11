Верстка информационного сайта под движок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок131 просмотр

*В срочном порядке* разыскивается верстальщик, способный натянуть дизайн (PSD) на какой-нибудь популярный движок (см. Wordpress итп) и создать на основе этого сайт-"шаблон", с меню/структурой по заданию (только саму структуру, без контента и пр.). В наличии дизайн основной и трёх внутренних страниц. Серьёзность и доступность приветствуются!

WordPress
12 лет назад
Kotenok
Елена 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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