Необходимо сделать кроссбраузерную верстку (опера, мозила, хром и эксплорер до 7-й версии.) по макету psd (adobe фотошоп). Речь идет о блоке навигации (меню). Двухуровневая структура. Основа меню вложенные списки UL. Необходимо сделать верстку ...
Верстка информационного сайта под движок
*В срочном порядке* разыскивается верстальщик, способный натянуть дизайн (PSD) на какой-нибудь популярный движок (см. Wordpress итп) и создать на основе этого сайт-"шаблон", с меню/структурой по заданию (только саму структуру, без контента и пр.). В наличии дизайн основной и трёх внутренних страниц. Серьёзность и доступность приветствуются!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно оформить группу вконтакте, графический материал есть, надо сверстать кликабельные графические кнопки оплата по завершению, сайт raskruti123.ru пишите, срочноHTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Главная + 4 внутренних. Практически одинаковая структура с текущим сайтом. Работу по первому проекту необходимо сделать до субботы. Скрины и урл в ЛС. 100$ Аналогичная работа для филиалов ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Макеты http://yadi.sk/d/5cUldPde3z6Q2HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- Завершен12 лет назад
- $25
Нужно сверстать и запустить заглушку сайта, вписать метатеги и поставить код аналитики, привязать домены. Так же создать почтовый ящик. Макет прикрепил. Горизонтального скролла не должно быть до 1000 пкс. Вертикальный скролл должен работать таким образом, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Сверстать шаблон для WordPress по готвому psd дизайнуЗавершен12 лет назад
Основное задание: 1. Перенести новый сайт http://astro.web-kopilka.net/ на новый хостинг. 2. Перенести со старого сайта http://www.astro.in.ua/besplatnaya-konsyltacia-astrologa.html на новый сайт форум Кунена и апгрейдить его до соответствующей версии. 3. Настроить робот тхт, апачи и т.п. ...Завершен12 лет назад