Главная + 4 внутренних. Практически одинаковая структура с текущим сайтом. Работу по первому проекту необходимо сделать до субботы. Скрины и урл в ЛС. 100$ Аналогичная работа для филиалов ...
Оформить группу в ВК
Нужно оформить группу вконтакте,
графический материал есть,
надо сверстать кликабельные графические кнопки
оплата по завершению, сайт raskruti123.ru
пишите, срочно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Макеты http://yadi.sk/d/5cUldPde3z6Q2HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- Завершен12 лет назад
- $25
Нужно сверстать и запустить заглушку сайта, вписать метатеги и поставить код аналитики, привязать домены. Так же создать почтовый ящик. Макет прикрепил. Горизонтального скролла не должно быть до 1000 пкс. Вертикальный скролл должен работать таким образом, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Сверстать шаблон для WordPress по готвому psd дизайнуЗавершен12 лет назад
Основное задание: 1. Перенести новый сайт http://astro.web-kopilka.net/ на новый хостинг. 2. Перенести со старого сайта http://www.astro.in.ua/besplatnaya-konsyltacia-astrologa.html на новый сайт форум Кунена и апгрейдить его до соответствующей версии. 3. Настроить робот тхт, апачи и т.п. ...Завершен12 лет назад
Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution. Дизайн готов. 1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется блочная кроссбраузерная верстка по стандартам. CSS+HTML Фиксированная ширина. Листалка на jQueryHTML-верстка18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно отвязать шаблон SJ Joomla3 от мобильной версии. Нужно что бы при заходе с мобильного грузилась полная версия сайта, а не адаптированная мобильная версия. Шаблон находиться тут: http://www.smartaddons.com/joomla/templates/template-showcase/item/345-sj-joomla3-free-template-for-joomla-30HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад