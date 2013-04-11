Оформить группу в ВК

Нужно отвязать шаблон SJ Joomla3 от мобильной версии. Нужно что бы при заходе с мобильного грузилась полная версия сайта, а не адаптированная мобильная версия. Шаблон находиться тут: http://www.smartaddons.com/joomla/templates/template-showcase/item/345-sj-joomla3-free-template-for-joomla-30