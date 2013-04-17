Верстка макета на Ucoz

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок201 просмотр

Здравствуйте.

Требуется сверстать несложный макет на систему Ucoz.

В макете 2 страницы, главная и внутреняя.

Сроки до 4 дней.

12 лет назад
veatone
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
4 дня
Все было сделано качественно и быстро, даже немного раньше оговоренных сроков. Так же порадовала цена! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен! Все прошло отлично. ТЗ поставленно четко, заказчик всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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