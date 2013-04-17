Нужно оформить группу вконтакте, графический материал есть, надо сверстать кликабельные графические кнопки оплата по завершению, сайт raskruti123.ru пишите, срочно
Верстка макета на Ucoz
Здравствуйте.
Требуется сверстать несложный макет на систему Ucoz.
В макете 2 страницы, главная и внутреняя.
Сроки до 4 дней.
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