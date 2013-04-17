Верстка макета на Ucoz

Нужно сверстать и запустить заглушку сайта, вписать метатеги и поставить код аналитики, привязать домены. Так же создать почтовый ящик. Макет прикрепил. Горизонтального скролла не должно быть до 1000 пкс. Вертикальный скролл должен работать таким образом, ...