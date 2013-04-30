Верстка шаблона

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  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок232 просмотра

Требуется сверстать шаблон главная + внутренняя под joomla 2.5, лучше под 3.0

Joomla
12 лет назад
dkutuzov
Денис 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Все сделано на отлично... даже странно было, что придраться было не к чему...
Отличный заказчие. Ясно формулирует задачу, адекватно оплачивает работу. Всем советую.

Заявки фрилансеров

igrebnev
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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