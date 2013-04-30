Есть сайт на джумле 2.5. Необходимо сделать легкий редизайн сайта По бюджету оцениваю 50$. По срокам реализации — 1 день. Оплата через вебмани. Оставляйте свои заявки с оценками ...
Верстка шаблона
Требуется сверстать шаблон главная + внутренняя под joomla 2.5, лучше под 3.0
Выбранный исполнитель
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