Верстка (3 страницы)

$83
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки429 просмотров

Необходимо создать вёрстку сайта (3 страници)

Стоимость: 2500 рублей

Файлы psd вышлю после согласования.

Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, FF

Вёрстка статичная.

Внимание: не качественное исполнение оплачиваться не будет, попытка навязать плохой материал так же будет откланяться.

Во вложении JPG вёрстки

12 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$83
2 дня
Хорошо и быстро выполнил работу
хороший заказчик четкое ТЗ, моментальная оплата всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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