Подправить магазин

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок152 просмотра

Добрый день. Нужно подправить интернет магазин, сделанный на шопос. Доработки мелкие (вывод категории и т.п.)

Подробнее в личку.

12 лет назад
alex0410
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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