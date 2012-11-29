Требуется опытный разработчик ПО под веб . Для задач по проектированию ПО под веб и написанию документации. Используется PHP + MySQL. Результат проектирования - документ Техническое задание (ТЗ) для разработчика. ТЗ создается по шаблону на основе документа ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сверстать страницы сайта по готовому дизайну в psdHTML-верстка27 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, предлагайте Вашу стоимость и срок. Есть сверстаный дизайн и уже почти готовы код. Все детали по разработке изложены в подробном ТЗ. Необходимо: 1. Разработать страницу для ввода критериев поиска (дизайн простой) 2. Разработать страницу для отображения результатов ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт11 лет назад
Графический макет – дизайн сайта в файле графического формата ( PSD, Corel, JPG и т.д.) Верстка – создание страниц HTML на основе файла графического формата Хочу перегнать все свои сайты под CMS Amiro.Единственная проблема с дизайном.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн сайта. Есть исходный сайт и некоторые шаблоны которые нравятся.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт11 лет назад
Разработка скрипта на PHP, сравнение значений двух таблиц. Описание проекта: Определять автоматически и записывать тариф для каждого номера из базы заказчика. Исходные данные: База тарифов по кодам населенных пунктов и регионов. Список номеров телефонов в стандарте: 11- значный номер, первая ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые дизайнеры пожалуйста предлагайте сумму и срок проекта. Есть 2 страницы в Exal которые нужно перевести в красивый интересный дизайн.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, предлагайте Вашу стоимость и срок. Все детали по разработке изложены в подробном ТЗ. Необходимо: 1. Разработать страницу для ввода критериев поиска (дизайн простой) 2. Разработать страницу для отображения результатов поиска (дизайн простой). ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется системный аналитик (постановщик задач) для написания документов Техническое задание (ТЗ). ТЗ пишется для веб разработчиков на разработку программ и скриптов на PHP с использованием баз данных. ТЗ создается на основе документа Бизнес-Требование и предоставленного шаблона. Кандидат должен ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо вписать в поля текст с картинки и то что на ней изображено. Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, предлагайте цену и срок за один блок (1000 модераций). Документ с полным пояснением вложен.Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется системный аналитик (постановщик задач) для написания документов Техническое задание (ТЗ). ТЗ пишется для веб разработчиков на разработку программ и скриптов на PHP с использованием баз данных. ТЗ создается на основе документа Бизнес-Требование и предоставленного шаблона. Кандидат должен ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется фрилансер, который может написать программу для лемматитзации слов (получение формы слова). Используя, например, phpMorphy или предложить вариант. Функционал программы по ТЗ - вышлю. Ссылки по теме: Класс phpMorphy: http://sourceforge.net/projects/phpmorphy/ Использование класса: http://www.manhunter.ru/webmaster/451_poisk_s_uchetom_morfologii_russkogo_yazika.html http://www.solarix.ru/for_developers/api/lemmatization.shtmlВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад