me4soft

Дмитрий me4soft

 
43 годаРоссия/Анапа
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется проектировщик ПО под веб (PHP + MySQL)

    Требуется опытный разработчик ПО под веб . Для задач по проектированию ПО под веб и написанию документации. Используется PHP + MySQL. Результат проектирования - документ Техническое задание (ТЗ) для разработчика. ТЗ создается по шаблону на основе документа ...

    PHPMySQLUnix
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3 веб-страницы на PHP. Анкета поиска и результаты

    Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, предлагайте Вашу стоимость и срок. Есть сверстаный дизайн и уже почти готовы код. Все детали по разработке изложены в подробном ТЗ. Необходимо: 1. Разработать страницу для ввода критериев поиска (дизайн простой) 2. Разработать страницу для отображения результатов ...

    PHP
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задачи для дизайнера со знанием CMS Amiro

    Графический макет – дизайн сайта в файле графического формата ( PSD, Corel, JPG и т.д.) Верстка – создание страниц HTML на основе файла графического формата Хочу перегнать все свои сайты под CMS Amiro.Единственная проблема с дизайном.

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка скрипта на PHP

    Разработка скрипта на PHP, сравнение значений двух таблиц. Описание проекта: Определять автоматически и записывать тариф для каждого номера из базы заказчика. Исходные данные: База тарифов по кодам населенных пунктов и регионов. Список номеров телефонов в стандарте: 11- значный номер, первая ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3 веб-страницы на PHP. Анкета поиска и результаты

    Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, предлагайте Вашу стоимость и срок. Все детали по разработке изложены в подробном ТЗ. Необходимо: 1. Разработать страницу для ввода критериев поиска (дизайн простой) 2. Разработать страницу для отображения результатов поиска (дизайн простой). ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Системный аналитик (постановщик задач)

    Требуется системный аналитик (постановщик задач) для написания документов Техническое задание (ТЗ). ТЗ пишется для веб разработчиков на разработку программ и скриптов на PHP с использованием баз данных. ТЗ создается на основе документа Бизнес-Требование и предоставленного шаблона. Кандидат должен ...

    PHP
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модерация веб-страницы.

    Необходимо вписать в поля текст с картинки и то что на ней изображено. Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, предлагайте цену и срок за один блок (1000 модераций). Документ с полным пояснением вложен.

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется системный аналитик (постановщик задач)

    Требуется системный аналитик (постановщик задач) для написания документов Техническое задание (ТЗ). ТЗ пишется для веб разработчиков на разработку программ и скриптов на PHP с использованием баз данных. ТЗ создается на основе документа Бизнес-Требование и предоставленного шаблона. Кандидат должен ...

    PHP
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для получения формы слова (лемматизация)

    Требуется фрилансер, который может написать программу для лемматитзации слов (получение формы слова). Используя, например, phpMorphy или предложить вариант. Функционал программы по ТЗ - вышлю. Ссылки по теме: Класс phpMorphy: http://sourceforge.net/projects/phpmorphy/ Использование класса: http://www.manhunter.ru/webmaster/451_poisk_s_uchetom_morfologii_russkogo_yazika.html http://www.solarix.ru/for_developers/api/lemmatization.shtml

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад