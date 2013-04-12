Сверстать сайт по PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок223 просмотра

Кроссбраузерно, структурировать, подвязать js (jQuery)

Требуется большой опыт, отличное качество, возможность уделять этому полный рабочий день, а не вечер после основной работы (учебы) обязательность (циклоны, провайдер и заболевшая теща нас не должны касаться), точное соблюдение сроков.

Полная оплата только при соблюдении сроков. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество (студия).

Макеты - по запросу.

JavaScriptjQuery
12 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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