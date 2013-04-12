Сверстать сайт по PSD

Кроссбраузерно, структурировать, подвязать js (jQuery)

Требуется большой опыт, отличное качество, возможность уделять этому полный рабочий день, а не вечер после основной работы (учебы) обязательность (циклоны, провайдер и заболевшая теща нас не должны касаться), точное соблюдение сроков.

Полная оплата только при соблюдении сроков. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество (студия).

Макеты - по запросу.