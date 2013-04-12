Необходимо создать вёрстку сайта (3 страници) Стоимость: 2500 рублей Файлы psd вышлю после согласования. Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, FF Вёрстка статичная. Внимание: не ...
Сверстать сайт по PSD
Кроссбраузерно, структурировать, подвязать js (jQuery)
Требуется большой опыт, отличное качество, возможность уделять этому полный рабочий день, а не вечер после основной работы (учебы) обязательность (циклоны, провайдер и заболевшая теща нас не должны касаться), точное соблюдение сроков.
Полная оплата только при соблюдении сроков. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество (студия).
Макеты - по запросу.
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