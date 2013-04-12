Нужна адаптация шаблона Opencart для IE8, IE9, IE10 Подробности в скайп info-itrade Разыскиваюся люди имеющий болтшой опыт работы с OpenCart
Верстка на WordPress
Всем привет.
Есть от рисованный дизайн сайта, нужно его одеть на основе существующего , но с правками . Нужно будет переделывать вывод галереи ворд преса . Все детали при переписке .
Мои контакты .Skype . evgeniy.web
P.s Смотрю людей только с хорошим портфолио . Оплату готов производить в 3 этапа .Бюджет после согласование тз.Желательно чтоб исполнитель был с украины.
Заявки фрилансеров
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