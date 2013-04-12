Верстка на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки194 просмотра

Всем привет.

Есть от рисованный дизайн сайта, нужно его одеть на основе существующего , но с правками . Нужно будет переделывать вывод галереи ворд преса . Все детали при переписке .

Мои контакты .Skype . evgeniy.web

P.s Смотрю людей только с хорошим портфолио . Оплату готов производить в 3 этапа .Бюджет после согласование тз.Желательно чтоб исполнитель был с украины.

WordPress
12 лет назад
fileactive
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка 15 страниц

    $250

    Нужно не много поправить и сверстать 15 простых страниц в html + css. Дизайн в .png Кросброузерность: IE7+, Firefox 3+, Google Chrome 7+

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать сайт по PSD

    Кроссбраузерно, структурировать, подвязать js (jQuery) Требуется большой опыт, отличное качество, возможность уделять этому полный рабочий день, а не вечер после основной работы (учебы) обязательность (циклоны, провайдер и заболевшая теща нас не должны ...

    JavaScriptjQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта на Netcat

    $50

    Есть сайт, сделан на Netcat 5.0. Нужно перенести систему, шаблоны и базу на другой хостинг. Работы немного, но она довольно срочная.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт на modx

    $250

    необходимо сверстать макет и посадить сайт на Modx EVO (картинка макета приложена, psd имеется). Далее осуществить полный перенос материалов со старого сайта http://ype-russia.ru с сохранением урлов. На старом сайте раздел и подразделы в ...

    MODX
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад