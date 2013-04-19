Нужно не много поправить и сверстать 15 простых страниц в html + css. Дизайн в .png Кросброузерность: IE7+, Firefox 3+, Google Chrome 7+
Адаптация шаблона Opencart под IE8, 9, 10
Нужна адаптация шаблона Opencart для IE8, IE9, IE10
Подробности в скайп info-itrade
Разыскиваюся люди имеющий болтшой опыт работы с OpenCart
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