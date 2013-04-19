Адаптация шаблона Opencart под IE8, 9, 10

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка192 просмотра

Нужна адаптация шаблона Opencart для IE8, IE9, IE10

Подробности в скайп info-itrade

Разыскиваюся люди имеющий болтшой опыт работы с OpenCart

Opencart
12 лет назад
Pokrovsk
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо за работу, все было сделано на 5!
Все четко

Заявки фрилансеров

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад

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