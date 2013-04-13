Изменить 2 формы вывода в шаблоне Shopos

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки121 просмотр

Требуется изменить отображение информации в карточке товара и корзине.

12 лет назад
PhantomR
Таран 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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