Редизайн шаблона

$33
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок175 просмотров

Есть стандартный шаблон, его нужно переделать под футбольный сайт.

Что именно?

1. bagraund

2. шапку

3. изменить стили в css (сделать блоки)

CSS
12 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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