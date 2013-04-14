Верстка для страницы email

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки167 просмотров

В атаче что надо сверстать

Есть photoshop файл для нарезки

Требуется чтото типо кросспочтовиковскость (т.е. верстка будет использоваться для писем и поэтому письмо должно коррестно открываться в популярных почтовиках, bat outlook thunderbird, также в браузерных клиентах типо gmail яндекс mail.ru и на телефонах)

Оплата банковским переводом по http://www.blizko.biz/

Вашу цену сроки и условия присылайте, пожалуйста, в личку

12 лет назад
smarly
Денис 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

FanVast
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно, комуникация не терялась в процессе работы
Хороший заказчик,всё ясно и по теме говорил.Если что готов был идти на уступки.Всем советую!

Заявки фрилансеров

FanVast
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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