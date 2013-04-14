Верстка для страницы email

В атаче что надо сверстать

Есть photoshop файл для нарезки

Требуется чтото типо кросспочтовиковскость (т.е. верстка будет использоваться для писем и поэтому письмо должно коррестно открываться в популярных почтовиках, bat outlook thunderbird, также в браузерных клиентах типо gmail яндекс mail.ru и на телефонах)

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