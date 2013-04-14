FanVast

Валентин FanVast

 
28 летРоссия/Мурманск
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов под ключ , Создание Landing Page , Разработка скриптов

-Создание сайтов под ключ

-Создание Landing Page

-Разработка скриптов

-Вёрстка PSD макетов

-Разработка дизайнов

-Оптимизация SEO

-Сопровождение сайтов

Skype:FanVast

Site:http://fanvast.ru/

Mail:[email protected]

Отзывы заказчиков
smarly
Денис 
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
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Быстро, качественно, комуникация не терялась в процессе работы
Хороший заказчик,всё ясно и по теме говорил.Если что готов был идти на уступки.Всем советую!
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