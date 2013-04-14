Создание сайтов под ключ , Создание Landing Page , Разработка скриптов
-Создание сайтов под ключ
-Создание Landing Page
-Разработка скриптов
-Вёрстка PSD макетов
-Разработка дизайнов
-Оптимизация SEO
-Сопровождение сайтов
Skype:FanVast
Site:http://fanvast.ru/
Mail:[email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно, комуникация не терялась в процессе работы
Ответный отзыв
Хороший заказчик,всё ясно и по теме говорил.Если что готов был идти на уступки.Всем советую!