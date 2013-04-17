Требуется верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок224 просмотра

Неспешно ищется верстальщик, для постоянного сотрудничества.

Знание спнцифики верстки под ModX приветствуется.

MODX
12 лет назад
Cheshyr
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

KUDYA_TEMA
Артём 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Артем быстро и качественно выполнил работу. Сотрудничеством очень доволен!
Очень доволен сотрудничеством! Всем советую работать с этим человеком!!!!!

Заявки фрилансеров

KUDYA_TEMA
Артём 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад