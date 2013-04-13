Сверстать сайт на joomla 2.5 для строит. компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок145 просмотров

Сверстать и натянуть на joomla 2.5 несколько страниц сайта по имеющемуся дизайну. ТЗ и исходники вышлю исполнителю.

Срок — 3 дня.

Joomla
12 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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