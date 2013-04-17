Кроссбраузерная верстка главной страницы сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок189 просмотров

ТЗ в файле

исполнителю вышлю psd-макет

указывайте цену и срок

12 лет назад
yarega
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Seseli
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Юля профессионал в своем деле, верстку сделала быстро и качественно! Рекомендую. P.S. Не обращайте внимание на невысокий рейтинг.
Адекватный и приятный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Seseli
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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