Ищем команду верстальщиков.

Добрый день!

Набираем команду верстальщиков на следующую неделю. У нас будет большой объём простой работы.

Нужно будет редактировать шаблоны сайтов - менять текст и картинки.

Вы будете работать с сайтами:

http://kart.company-5.ru/ ,

www.pecheklad.ru (http://clinik-profi2.ru) .

Это шаблоны. Там нужно будет менять текст, изображения. Возможно параметры блоков. Лёгкая операционная работа. За комплект - 5 таких сайтов (задание будете именно комплектами получать). Платим 10-15$, в зависимости от сложности.

С самыми крутыми продолжим работать на других сложных проектах.

Мы ищем верстальщиков которые в теме, как сделать лучше и быстрее, которые будут это делать, которые круче нас и будут говорить, как делать и предлагать своё решение, а не спрашивать это у нас. Мы всегда готовы платить больше денег за качество и профессионализм!

Если вы разбираетесь php, js, это плюс. У нас есть несколько вопрос связанных с этим, их нужно решить за доп. деньги.