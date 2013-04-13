ТЗ в файле исполнителю вышлю psd-макет указывайте цену и срок
Ищем команду верстальщиков.
Добрый день!
Набираем команду верстальщиков на следующую неделю. У нас будет большой объём простой работы.
Нужно будет редактировать шаблоны сайтов - менять текст и картинки.
Вы будете работать с сайтами:
www.pecheklad.ru (http://clinik-profi2.ru) .
Это шаблоны. Там нужно будет менять текст, изображения. Возможно параметры блоков. Лёгкая операционная работа. За комплект - 5 таких сайтов (задание будете именно комплектами получать). Платим 10-15$, в зависимости от сложности.
С самыми крутыми продолжим работать на других сложных проектах.
Мы ищем верстальщиков которые в теме, как сделать лучше и быстрее, которые будут это делать, которые круче нас и будут говорить, как делать и предлагать своё решение, а не спрашивать это у нас. Мы всегда готовы платить больше денег за качество и профессионализм!
Если вы разбираетесь php, js, это плюс. У нас есть несколько вопрос связанных с этим, их нужно решить за доп. деньги.
Заявки фрилансеров
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