Верстка одной страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок203 просмотра

Нужно качественно сверстать 1 страницу сайта. Эскиз данной страницы смотрите в Приложении к проекту.

На данной странице должны будут динамически меняться в ротации отзывы от 11 разных людей (см. на эскизе правый сектор КОММЕНТАРИИ). Сами отзывы и фотографии к ним уже есть в наличии. От вас потребуется сверстать все 11 листочков с отзывами и настроить их ротацию. Все листки с отзывами там однотипные: рамочка, фото, Имя, возраст, текст отзыва.

Исходник страницы в формате PSD, текст, код баннеров и ссылки - для наполнения сайта уже готовы.

12 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gryyny
Андрей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Получил хорошую кросс-браузерную верстку - в быстрые сроки и за небольшую плату. На Андрея можно положиться.
Хорошо поработали, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gryyny
Андрей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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