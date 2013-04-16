Верстка одной страницы сайта

Нужно качественно сверстать 1 страницу сайта. Эскиз данной страницы смотрите в Приложении к проекту.

На данной странице должны будут динамически меняться в ротации отзывы от 11 разных людей (см. на эскизе правый сектор КОММЕНТАРИИ). Сами отзывы и фотографии к ним уже есть в наличии. От вас потребуется сверстать все 11 листочков с отзывами и настроить их ротацию. Все листки с отзывами там однотипные: рамочка, фото, Имя, возраст, текст отзыва.

Исходник страницы в формате PSD, текст, код баннеров и ссылки - для наполнения сайта уже готовы.