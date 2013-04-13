Верстка интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок178 просмотров

Через 3-4 дня будет макет интернет магазина. Надо человек который из psd сделает html. Оплата WMR или WMU

Оставляйте примеры работ и цены на них, а также контактные даные для связи. (желательно скайп)

HTML
12 лет назад
nikita_dvornik
Дворник 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Калькулятор в HTML

    $50

    Салют! Необходимо сделать калькулятор для сайта. Некоторые формулы уже расписаны. Приветствуются Ваши предложения по оформлению. Требуется грамотное исполнение задания. Оплата 300 руб. (способ оплаты: ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ищем команду верстальщиков.

    Добрый день! Набираем команду верстальщиков на следующую неделю. У нас будет большой объём простой работы. Нужно будет редактировать шаблоны сайтов - менять текст и картинки. Вы будете ...

    JavaScriptPHP
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка для страницы email

    В атаче что надо сверстать Есть photoshop файл для нарезки Требуется чтото типо кросспочтовиковскость (т.е. верстка будет использоваться для писем и поэтому письмо должно коррестно открываться в популярных почтовиках, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется верстальщик

    Неспешно ищется верстальщик, для постоянного сотрудничества. Знание спнцифики верстки под ModX приветствуется.

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать одностраничный сайт

    $30

    Нужно сделать качественную верстку для одностраничного сайта. Эскиз страницы смотрите в Приложении. На странице должны будут динамически меняться в ротации отзывы от 11 разных людей (см. на эскизе правый сектор КОММЕНТАРИИ). Сами ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад