Сверстать и натянуть на joomla 2.5 несколько страниц сайта по имеющемуся дизайну. ТЗ и исходники вышлю исполнителю. Срок — 3 дня.
Верстка проекта MARQLER
Верстка части страниц большого проекта. MARQLER - это проект,облегчающий деятельность малого и среднего бизнеса и объединяющий поставщиков и покупателей.
Нужно сверстать:
1. Блок контрактов (страницы заключения контракта, настройки);
2. Цепь сбыта товаров;
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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