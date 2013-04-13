Салют! Необходимо сделать калькулятор для сайта. Некоторые формулы уже расписаны. Приветствуются Ваши предложения по оформлению. Требуется грамотное исполнение задания. Оплата 300 руб. (способ оплаты: ...
Поправить кнопку Favorites
Сделать так, чтобы кнопка Favorites отображалась всегда, даже если в админке для страницы в блоке для настроек портфолио отмечено "Hide" для Show portfolio category filter. В этом случае только фильтры не должны отображаться
Требуются знания JS
Скрин favorites_button.jpg
Сайт на вордпресс http://yoo.speculant.net/
Заявки фрилансеров
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