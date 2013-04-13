Поправить кнопку Favorites

Сделать так, чтобы кнопка Favorites отображалась всегда, даже если в админке для страницы в блоке для настроек портфолио отмечено "Hide" для Show portfolio category filter. В этом случае только фильтры не должны отображаться

Требуются знания JS

Скрин favorites_button.jpg

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