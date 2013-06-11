Сверстать 6 страниц (с jQuery)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок260 просмотров

Нужно сверстать 6 страничек, какието легкие, какието чуть посложнее. ТЗ уже есть. Посмотреть как выглядят страницы можно в архиве.

С вас важно хорошее знание jQuery! Желательно умение писать свои jQuery скрипты.

От вас стоимость и сроки.

jQuery
12 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Imp0ssible
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$200
7 дней
Мегаответственный человек, сделал всё на совесть. Верстка радует глаз, всё чисто красиво. Таких верстальщиков днём с огнём не сыщешь:) Правда немного неподрассчитал со сроками, но взамен понизил цену верстки. В итоге только положительные эмоции от сотрудничества, всем советую:)
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую! Спасибо за интересную работу!

Заявки фрилансеров

Imp0ssible
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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