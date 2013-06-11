Требуется КАЧЕСТВЕННАЯ КРОССБРАУЗЕРНАЯ валидная верстка 2-х страниц сайта.
Сверстать 6 страниц (с jQuery)
Нужно сверстать 6 страничек, какието легкие, какието чуть посложнее. ТЗ уже есть. Посмотреть как выглядят страницы можно в архиве.
С вас важно хорошее знание jQuery! Желательно умение писать свои jQuery скрипты.
От вас стоимость и сроки.
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